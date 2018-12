'Antibiotica op maat' binnen Treant-ziekenhuizen dankzij A-Team

Een succesvolle proef met het gebruik van antibiotica heeft de Treant-ziekenhuizen laten zien dat ruim driekwart van de patiënten een andere dosering antibiotica nodig heeft dan tot dusver werd aangenomen.

Dat is volgens de eigenaar van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal nodig om de antibioticaresistentie tegen te gaan. Een hoog gebruik van antibiotica zorgt ervoor dat bacteriën op termijn niet meer gevoelig zijn voor het gebruik ervan.

Positieve resultaten

De Treant Zorggroep verrichtte de proef tussen de maanden januari en juli 2017. De resultaten van de proef waren volgens internist Anja Vos erg positief.

'In de praktijk hield dat in dat de antibiotica soms zelfs gestopt kon worden, of dat de dosering veranderde in de vorm van een tablet', vertelt ze. 'Dat gaf wel aan dat het nuttig was om het te doen.'

Aangescherpt beleid

De antibioticadosering verandert hierdoor voor de patiënten. De proef werd uitgevoerd op de afdelingen chirurgie en neurologie, maar wordt uitgerold op alle andere afdelingen. Met andere woorden, het antibioticabeleid wordt aangescherpt. In driekwart van de gevallen verandert de dosering, in een kwart van de gevallen kan de dosering zelfs worden afgebouwd.

'De proef werd eerder uitgevoerd in het UMCG, maar wij wilden als ziekenhuis in de periferie ook kijken wat de uitkomsten waren', aldus Vos. 'Die zijn nagenoeg gelijk.'

'Gevolgen voor de volksgezondheid'

Volgens Vos is het terugdringen van het antibioticagebruik van belang. 'We hebben een resistentieprobleem in de wereld. Er zijn bacteriën die niet meer goed reageren op antibiotica. Dat komt doordat in sommige landen het antibioticagebruik groot is, waardoor de bacterie resistent is tegen het gebruik. Dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid.'

Voor de Treant Zorggroep zorgt het terugdringen van het antibioticagebruik voor een besparing, maar de zorgorganisatie zegt dat het daarom niet is te doen.

Het zogenaamde A-team (antibioticateam) bestaat uit artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, een ziekenhuisapotheker en een deskundige infectiepreventie. De Raad van Bestuur heeft budget vrijgemaakt voor het team, dat binnenkort wordt uitgebreid met een kinderarts.