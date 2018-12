ROC Menso Alting zakt plaatsje op ranglijst

Het ROC Menso Alting staat op de derde plaats in de Keuzegids voor het middelbaar beroepsonderwijs 2019.

Daarmee is het regionaal opleidingscollege in Groningen en Zwolle één plaats gezakt in vergelijking met voorgaande jaren. De christelijk gereformeerde mbo-instelling scoort 69 punten, net als ROC Ter Aar in Noord-Brabant.

Het Hoornbeeck College, verspreid over meerdere provincies, staat met een score van 79 punten op de eerste plek. Op de tweede plaats met 70 punten staat De Rooi Pannen in Noord-Brabant.

Criteria

Het Noorderpoort en het Alfacollege staan in de nieuwe ranglijst op de zestiende en zeventiende plek met een score van respectievelijk 64 en 63,5.

De Keuzegids vergelijkt de onderwijsinstellingen aan de hand van verschillende criteria, zoals de kwaliteit van het onderwijs, faciliteiten en docenten.

Lees ook:

- RUG opnieuw in top van Nederlandse universiteiten