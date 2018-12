Deel dit artikel:













Gemeente onverbiddelijk: basisschool in Roden per direct op slot De deuren van OBS De Marke in Roden zijn per direct gesloten. (Foto: Google Street View)

De gemeente Noordenveld heeft besloten om OBS De Marke in Roden per direct op slot te doen. De vloer in het oudste gedeelte van het gebouw is aangetast door roest en de gemeente wil gevaarlijke situaties voorkomen.

Toen na de zomervakantie bleek dat er scheuren in de muur bij de hoofdingang van de school zaten, werd er een onderzoek ingesteld. Wapening Uit dat onderzoek bleek dat er een deel van de wapening in de vloer verroest is. Als de vloer niet te zwaar belast wordt, hoeft dat geen probleem te zijn. De gemeente neemt echter geen enkel risico en heeft de school met onmiddellijke ingang gesloten. In de komende weken doet de school er alles aan om noodlokalen te vinden. Het streven is om op 9 januari weer open te zijn. In gesprek De gemeente is inmiddels in gesprek met de school en externe adviseurs. Op dinsdag 18 december is er een bijeenkomst voor ouders.