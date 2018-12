Beoogde definitieve plek casino: nog twee locaties in de race

Volgens vestigingsmanager Hans van der Veen van het Holland Casino in Groningen zijn er nog twee locaties in de race voor de plek waar het casino zich uiteindelijk definitief vestigt. In 2019 wordt duidelijk welke locatie dat wordt.

Dat vertelde Van der Veen op de avond dat het tijdelijke casino aan de Europaweg in Stad werd geopend. Het nieuwe casino is nodig omdat brand het vorige casino aan het Gedempte Kattendiep verwoestte.

Twee mogelijke locaties

Behalve de locatie aan het Gedempte Kattendiep, die nog steeds eigendom is van Holland Casino, is er nog een locatie in de race. Welke locatie dat is, wil de vestigingsdirecteur niet zeggen.

'Personeel trots'

Het Groningse personeel is volgens Van der Veen blij en trots dat het weer in Groningen aan het werk kan. 'Ze zijn in de tussentijd in allerlei andere locaties aan het werk geweest. Dat vraagt wel wat van ze, en ook van hun gezinnen.'

Drie jaar

De tijdelijke vestiging van het casino blijft maximaal drie jaar open. Daarna moeten de deuren van de definitieve casinolocatie geopend zijn. Het gemeentebestuur liet eerder weten dat dit nieuwe casino in elk geval in de Groningse binnenstad moet komen.

