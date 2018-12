Engels: 'Gele hesjes dragen heeft helemaal geen zin'

'Het dragen van gele hesjes helpt eerder niet dan wel', zegt burgemeester Hans Engels van Loppersum. Maandagavond kreeg hij tijdens de raadsvergadering een hesje aangeboden van inwoner Jaap Nauta.

Engels nam het hesje graag aan, maar wilde het niet aantrekken. Wethouder Pier Prins deed dat vorige week wel, tijdens een infoavond over de versterking.

'Maat is vol'

Volgens Nauta moeten raadsleden en bestuurders het gele hesje aantrekken als teken dat ze het beleid van minister Wiebes van Economische Zaken niet steunen.

De gemeente houdt deze weken veertien bijeenkomsten om inwoners bij te praten over het nieuwe versterkingsplan. Op die avonden uiten inwoners de nodige kritiek. Ze hekelen het nieuwe rekenmodel van de NAM waarbij wordt gekeken welke huizen het meeste risico lopen.

Nauta: 'Voor de bevolking is de maat vol. We willen geen uitstel, geen vage onbruikbare rekenmethode, maar we willen veilig wonen, versterken en wel nu.'

Helpen eerder niet, dan wel

Engels zegt zich daar volledig in te kunnen vinden. 'De maat is hier al lang vol. Als Loppersum lopen we vooruit, proberen we tempo te maken en dat roept vragen op. Helaas hebben we niet overal antwoord op.'

Maar het dragen van gele hesjes ging maandagavond een stap te ver. Opvallend, aangezien wethouder Prins het hesje vorige week wél aantrok. Volgens Engels is dat onverstandig. 'We hebben bestuurlijke verantwoordelijkheid. Om die rol goed te kunnen vervullen, helpen gele hesjes eerder niet, dan wel.'

Ook de raadsleden willen geen gele hesjes in Loppersum. Leo van Esch (GroenLinks): 'De hesjes zijn al zwaar bezielend veel gebruikt door andere groepen met andere ideeën.' Lies Oldenhof (PvdA): 'In Frankrijk komt het heel erg over, maar met alle ellende van dien.'

'Niet met droge ogen uit te leggen'

Wel snappen de raadsleden de woede en emoties die inwoners tonen op de bijeenkomst. Zo liepen bij een bijeenkomst in Loppersum vorige week inwoners boos weg, uit onvrede over de nieuwe versterkingsaanpak.

Arend Laning (CDA): 'Onze wethouder en de Nationaal Coördinator Groningen kunnen deze aanpak niet met droge ogen uitleggen. Wiebes is in geen velden of wegen te bekennen. Wij begrijpen dat we de aanpak uit het slop moeten trekken, maar of dit de methode is', vraagt hij zich af.

Versterking zelf financieren

Laning deed daarbij een oproep tot bestuurlijke ongehoorzaamheid. 'Misschien is het een optie om bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een lening te vragen om onze burgers te helpen. Die lossen we vervolgens niet af, want dat is al gebeurd met het gas uit onze bodem.'

Engels wijst dat pertinent af: 'Ik ben niet van plan om buitenwettelijk te opereren. Je moet continu bekijken wat de meest effectieve manier is om dingen te bereiken.'

Volgens de Lopster burgemeester kan dat alleen als de regio samenwerkt: 'We moeten als gemeenten en provincie eenheid bewaren richting de minister. Op de barricaden staan heeft niet veel zin. Ik ben vaak in Den Haag. Op het Malieveld en op het Buitenhof is altijd wel wat te doen. Als u resultaten wilt, zal daar demonstreren niet helpen.'