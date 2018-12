Rondje Groningen: ontroering in de stationshal

Met de feestdagen voor de deur haalt de één gezelligheid in huis. Maar voor anderen valt er bitter weinig te genieten zonder huis.

1) Mag ik wat vragen?

Het twitteraccount van de brandweer in Groningen kreeg vandaag een vraag. Eentje die niet voor ze bestemd was, maar ach.

2) De wraak van Nicklas

Nicklas Pedersen, voormalig aanvaller van FC Groningen, dompelde zijn oude club in rouw door FC Emmen zondagmiddag met twee late treffers de winst te schenken. Sommige FC-fans kunnen dat nog wat lastig verwerken.

3) Sprookjesachtig Groningen

Groningen vanuit de lucht bewonderen? Daarvoor hoef je de Martinitoren heus niet speciaal te beklimmen. Een huis- tuin- en keukendrone bespaart je de moeite. En het resultaat is soms minstens zo fraai.



4) Contrast

Een foto zegt soms meer dan duizend woorden. Zoals deze, van Joram Krol. Die legde de warmte en kilte tijdens de feestdagen in één gevoelige plaat vast. Een plaat om even bij stil te staan.

5) Starts(c)hot

Pekelder Jaap Kuin is het 'BOCKje', althans als de bus voor hem (tweede van links) wordt afgevuurd. Kijk je wel uit?

6) Probeer 's een peutertje

Ethicus, natuurkundige en veganist Stijn Bruers van de KU Leuven deed afgelopen week Groningen aan met twee lezingen over ethische dilemma's. In de Universiteitskrant geeft hij een voorbeeld.

7) End of an era

Met de definitieve herindelingen op komst, eindigt voor diverse gemeenten en ambtenaren iets wat altijd vaste prik was. Zoals het wekelijkse vergaderen. Bert Nederveen staat er in Zuidhorn even bij stil.

8) Van Groningse zero naar Drentse hero

Nog heel even terug naar Nicklas Pedersen, die zondag uitgroeide tot Drentse held. Dat was bij de FC wel anders.



