Raad Haren neemt afscheid, GVH grote afwezige bij afscheidsdiner

Tijdens de allerlaatste raadsvergadering in Haren is er afscheid genomen van de raadsleden. (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Het is over en uit voor de raadsleden van Haren. Tijdens de allerlaatste raadsvergadering is er maandag afscheid genomen van de raadsleden. Besluiten werden er niet meer genomen, de vergadering stond volledig in het teken van afscheid nemen.

Er werd afscheid genomen omdat Haren vanaf 2019 opgaat in de fusiegemeente Groningen.

De wethouders, bodes, raadsleden, burgemeester en de griffier; Ze werden allemaal in het zonnetje gezet. Drie van de huidige zeventien raadsleden blijven hun raadswerk voortzetten, maar dan in de nieuwe gemeente Groningen.

Drie doorzetters

Ietje Jacobs (VVD), Mariska Sloot (Stad en Ommeland) en Hans Sietsma (GroenLinks) zijn zich al volop aan het inlezen in de dossiers van de nieuwe gemeente Groningen. De verandering zal het grootst zijn voor de GroenLinks-politicus. Hij gaat namelijk van een tweemansfractie naar een fractie met elf leden.

De raadsleden Jacobs (VVD), Sietsma (GroenLinks) en Sloot (Stad en Ommeland). (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)



Strijden om portefeuilles

'Het is nog wel een beetje wennen, ja. De strijdt om de portefeuilleverdeling is inmiddels losgebarsten binnen de fractie, iedereen wil natuurlijk hetzelfde doen', laat Sietsma weten na afloop van het Harener afscheid. 'Het is een hele fijne fractie, met verschil in leeftijd en verschil in ervaring, maar het is wel groots. Daar moet ik nog wel aan wennen.'



Geen diner voor GVH

Na afloop van het afscheid hebben de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders nog een afscheidsdiner in De Rietschans. Tijdens dat diner bleven er drie stoelen leeg; de fractie van Gezond Verstand Haren had zich afgemeld. Ze willen niet aan een tafel zitten waar ook de drie collegeleden bij aanwezig zijn.

'Het is niet zo dat er nu drie stoelen leeg zijn', laat Sloot desgevraagd weten. 'Wij hebben ons ruim op tijd afgemeld en willen best uit eten met de raadsleden, maar niet met dit college', zegt ze.

'Het college heeft de afgelopen tijd zoveel aangenomen moties en amendementen naast zich neergelegd, we hebben geen zin om met hen uit eten te gaan. Het geld dat ze met onze afwezigheid besparen, kunnen ze dus voor iets anders leuks gebruiken', laat Sloot weten, terwijl de andere raadsleden aan het voorgerecht beginnen.



In het zwart

Raadslid Céline Fenijn (D66) en wethouder Mathilde Stiekema (CDA) leken demonstratief in zwarte kleding naar de allerlaatste raad te zijn gekomen. 'Het is jammer, dit had zo niet gehoeven', aldus de wethouder die heeft gevochten voor een zelfstandige gemeente Haren. 'Het is jammer, het had niet gehoeven, maar het is wel de werkelijkheid. Ik denk wel dat we op een hele nette en waardige manier afscheid hebben genomen.'

Geen raadslid meer

Waar sommige raadsleden dus een doorstart van hun politieke carrière maken, houdt het voor anderen noodgedwongen op, zoals voor Lammie Schuiling (PvdA). Ze was graag verder gegaan in de raad voor Groningen, maar stond te laag op de kieslijst waardoor ze geen zetel wist te bemachtigen.

'Ik moet er wel klaar mee zijn en was nog wel heel graag doorgegaan. Vooral omdat ik denk dat Haren mee moet doen, maar het is nou eenmaal zoals het is. Ik zou het ermee moeten doen', aldus Schuiling, die laat weten dat ze nog graag achter de schermen actief wil zijn voor haar partij. 'Ik heb er nog niks over gehoord, als het zou kunnen dan wil ik dat wel.'

Op naar nieuwe uitdagingen

Waar het PvdA-raadslid graag was doorgegaan, is Wil Legemaat (D66) na negen jaar wel klaar met de politiek. Legemaat werd door de burgemeester het collectieve geheugen van de raad genoemd, daarnaast gaat ze in haar fractie door het leven als Wilipedia.

'Het laatste jaar was slopend. Het kostte eigenlijk alleen maar energie. Ik ben heel blij dat het erop zit. Ik ben echt heel blij, ik kijk echt uit naar het zwarte gat', aldus een opgelucht raadslid.

Werken aan een nieuw college

De nieuwe gemeente Groningen bestaat uit Groningen, Haren en Ten Boer. De nieuwe raadsleden worden op 2 januari geïnstalleerd. Op dit moment vindt de formatie plaats van het nieuwe college, dat moet gaan bestaan uit GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie.

