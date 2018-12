Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fries moet lasterpraat over Groningse tandtechnicus stoppen en rectificeren (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 56-jarige man uit Hindeloopen moet ophouden met het plaatsen van smadelijke teksten over een mondzorgpraktijk in Bedum. Dit heeft de rechter maandag in een kort geding beslist.

De Fries publiceert op eigen websites kwalijke teksten over de man, die zich tandarts noemt maar feitelijk tandtechnicus is, een onbeschermd beroep. Ook diens familie wordt aangepakt. Eerder kreeg hij van de strafrechter al een werkstraf van veertig uur opgelegd. Die veroordeling stopte de man niet. Tandartsenpraktijk beschimpt Als blogger beschimpte hij de tandartsenpraktijk drie jaar geleden op zijn website 'koosgaatdoor.nl'. In zijn blogs vertelde hij dat de tandtechnicus niet gediplomeerd was en dat hij facturen stuurde van niet geleverde zorg. Hij zou bovendien oneigenlijk gebruik maken van persoonsgegevens. Na de veroordeling in maart 2018 verschenen weer dergelijke artikelen, maar nu op een andere site van de Fries: 'deverdachtedoodvanjantjewiersma'. Op die website werd Mondzorg Noord beschuldigd van valsheid in geschrifte, computervredebreuk en goede contacten met onder meer justitie en politie. De tandtechnicus zou niet alleen voor dief en fraudeur zijn uitgemaakt, ook zijn zoontje werd op de pagina omschreven. Psychische klachten De beschuldigingen raakten de tandtechnicus diep en hij heeft daardoor al twee jaar lang psychische klachten. Hij spande een kort geding aan tegen de Fries. Die voerde aan dat de site is beveiligd met een wachtwoord. Dit neemt niet weg dat dit zomaar weer kan worden gewijzigd, meende de rechter. De man uit Hindeloopen zegt dat hij onderzoeker is en naar eigen zeggen ooit rechercheur is geweest, die na een arbeidsconflict is vertrokken bij de regiopolitie Drenthe. Hij ontkende dat hij diegene was die de gewraakte verhalen op de website plaatste. Illegaal Volgens hem werken meerdere mensen aan die site. Dit geloofde de rechter niet. De teksten moeten worden verwijderd en de man moet stoppen met dergelijke publicaties. Daarnaast moet er een rectificatie worden geplaatst over alle aantijgingen, beschuldigingen en uitingen. Het plaatsen van zulke berichten is volgens de rechter illegaal. Lees ook: - Man beschuldigt tandarts van oplichting, maar krijgt zelf straf