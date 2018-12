'Als Nienoord is uitgelicht, dan waan je je bijna in de Efteling'

Bedden afhalen, afval opruimen en vooral veel basketbal. Burgemeester Berend Hoekstra gaat zich naar eigen zeggen niet vervelen als hij op 1 januari geen burgervader van Leek meer is.

'Dit is de activiteit van mijn vrouw', zegt Hoekstra in de Bed & Breakfast met voor zich een uitgebreid ontbijt. 'De bedden afhalen en afval opruimen wil ik best doen, maar daar moet het bij blijven. In andere dingen is zij veel beter, zoals het ontbijt en de bedden opmaken.'

Op een gegeven moment moest ik een week bijkomen van allerlei pijntjes Berend Hoekstra-burgemeester Leek

'En uiteraard ga ik wat doen in de basketballerij. Daar ligt sportief mijn hart. Ik ben al vanaf 12-jarige leeftijd bij basketbal betrokken. Als ik die oranje bal zie, begint mijn hart sneller te kloppen.'

Actief basketballen zit er niet meer in. Daar kwam hij achter in de tijd dat hij in Haren met een recreantengroepje nog een balletje gooide. 'Op een gegeven moment moest ik een week bijkomen van allerlei pijntjes. Daar zijn we mee gestopt. Dan moet je je ook realiseren dat je wat ouder wordt.'

'Het is een pareltje'

In de dertien jaar dat Hoekstra eerste burger was van Leek hebben de problemen rond Nienoord een bijzonder plekje in zijn hart gekregen. 'Het familiepark en het museum hebben een faillissement boven het hoofd gehangen. Ze hebben de kop weer deur t helster, zoals dat mooi in het Gronings heet. Een mooi succesje. Het is een pareltje. Als het 's avonds mooi is uitgelicht, dan waan je je bijna in de Efteling.'

