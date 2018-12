Rondje Groningen: 'Hé, little Craney hoe gaat het nu?'

Je zult maar ineens oog in oog staan met je held Kraantje Pappie. Wat doe je dan? Max, die bij Brownies & Downies in Groningen werkt, weet het wel.

Vandaag vijf jaar geleden overleed er met Martin Koeman een clubicoon van FC Groningen en GVAV Rapiditas. De mannen van Kent U Deze Nog gaven hem een mooi eerbetoon.

Drie keer goud, drie keer zilver en één keer goud. Dat moet worden gevierd.

In de Nations League maakte Virgil van Dijk voor Oranje in en tegen Duitsland de late gelijkmaker (2-2), nadat Ronald Koeman hem via een briefje met aanwijzingen naar de aanval had gedelegeerd. En dat briefje levert nu veel op.

Groningen wordt gepromoot op de deur van de operatiekamers van het UMCG. 'Kun je zeggen dat je overal geweest bent.'

De langste gourmettafel van Nederland stond afgelopen weekend op de Vismarkt. En dat zag er sfeervol uit.

De provincie Groningen ontvangt EU-subsidies voor projecten in de grensregio, werkgelegenheid, plattelandsontwikkeling en natuurbescherming. Daar wil de EU ook wel eens wat waardering voor. Het Europees parlement zet het voor elke regio op een rijtje.

Bekijk het op de site: wat doet de EU voor ons?

Twitteraar @Wedderplase maakte ons erop attent dat er in zijn woonplaats Aduard wel iets heel opmerkelijks is besloten. Komt de kerstman een keer langs, moet de intocht meteen afgekapt worden. Of zou dit toch slordig knip- en plakwerk zijn van een eerdere kapvergunning?

Max en Bo werken bij Brownies & Downies in Stad en stonden daar ineens oog in oog met hun held Kraantje Pappie. En Max liet de kans op een duetje niet passeren.

