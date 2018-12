Lopend Vuur: Ik wil niet extra betalen voor het dichtdraaien van de gaskraan

De energielasten gaan volgend jaar omhoog. Huishoudens moeten gemiddeld tientallen euro's per maand meer gaan betalen.Dat geld is nodig om de energietransitie mogelijk te maken.Anders gezegd: Nederlands moet van het Groningse gas af en overstappen op onder andere wind- en zonne-energie.

Bovendien zul je zelf ook maatregelen moeten nemen, zoals het isoleren en het vervangen van je CV-ketel door een alternatief.

Kortom: dat gaat geld kosten.

Heb je dat er voor over? Of moeten we toch nog verder gaan met het aardgas?

