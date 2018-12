Onderwegens: pruttelen met de Giezelbaargbloazers

Midwinterhoornblazen is een Nedersaksiche traditie die vooral in Drenthe en Twente beoefend wordt. Maar in het Groningse Westerwolde, de enige streek met saksische tradities in Groningen, is er ook een midwinterhoornblazersclub: De Giezelbaargbloazers.

De eeuwenoude traditie begint op de eerste advent en eindigt op Driekoningen. 'Het is van vroeger uit een heidens gebruik', vertelt Harm Tammes van de Giezelbaargbloazers uit Veele. 'Het was de bedoeling om het donker weg te blazen. Ook werd er geloofd dat er geesten mee konden worden verdreven. Daar geloof ik niet in hoor', lacht Tammes.

Drokte tijdens de feestdagen

De Giezelbaargbloazers beleven drukke tijden tussen Kerst en oud en nieuw. 'We zijn bijna elke dag op pad met elkaar. Er zijn leden ouder dan tachtig, dus het is best wel zwaar.'

Vroeger werd er op de hoorns geblazen om te waarschuwen. Nu is het zo dat er om 17:00 uur en om 19:00 uur van boerderij naar boerderij geblazen wordt. 'Als de wind goed staat dan kun je elkaar horen blazen', vertelt Tammes. 'Ik kan aan de soort hoorn wel horen wie er blaast. Maar het gebeurt ook weleens dat je voor niks staat te blazen.'

Verschillende blaastactieken

De hoorn kun je zelf maken, maar kan ook gekocht worden. Op de hoorn zitten geen toetsen of andere poespas, het zijn puur de natuurtonen die je hoort. 'Je kunt hooguit zeven tonen blazen, maar dan ben je een knappe kerel', volgens Tammes.

Over de blaastactieken wordt verschillend gedacht. Tammes doet het met de lippen een beetje op elkaar en blaast vervolgens. Weer iemand anders doet het door te pruttelen en zonder bolle wangen. 'De belangrijkste tip is eigenlijk: blaas zoals je wilt zo lang er maar geluid uit komt', vertelt Tammes.

Kampioen midwinterhoornblazen

Tammes werd op 28 december 2017 in Hardenberg gehuldigd als kampioen in de categorie 'Gekuipte Hoorn'. Diezelfde titel sleepte hij in 2016 ook al binnen. Vlak na de jaarwisseling kreeg Tammes een telefoontje van de organiserende stichting Midwinterhoornblazers Hardenberg. Er was een fout gemaakt, Tammes was zijn titel weer kwijt.

