Twee kroegen dicht op Winschoter Marktplein na gedoe over vergunningen

Op het Marktplein in Winschoten gaan twee café's dicht. Dat gebeurt op last van de gemeente Oldambt. De ene kroeg, No Limit, krijgt geen vergunning en de ander, Timeless, heeft geen vergunning.

Timeless was eerder dit jaar verkocht, zo bleek bij een controle. De nieuwe uitbater heeft de papieren niet en heeft geen vergunning aangevraagd. 'Een tent runnen zonder vergunning gaat nu eenmaal niet. Dus hebben we ingegrepen', zegt burgemeester Rika Pot van de gemeente Oldambt.

Schenken aan minderjarigen

Bij No Limit ligt de situatie anders. Bij controles werden er enige onregelmatigheden geconstateerd, zoals alcohol schenken aan minderjarigen. Maar de formele reden waarom de gemeente Oldambt geen nieuwe vergunning afgeeft, is een andere.

Niet van onberispelijk gedrag

'Uit onderzoek bleek dat de eigenaar niet van onberispelijk gedrag is en dan krijg je nou eenmaal geen horecavergunning', is de burgemeester stellig. Deze week gaat No Limit voor het laatst open.

Blijven gesloten

Het zit er niet in dat de twee café's snel weer open gaan. 'Nee, dat niet. Ze zijn gesloten en blijven voorlopig gesloten. We proberen een positief klimaat in en rond de horeca te creëren. En met heldere voorwaarden, waaraan een ieder zich te houden heeft, kunnen we de positieve kant op', aldus de burgemeester.