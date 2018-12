Sting hoofdact van nieuw festival Stadspark Live (update)

Op de drafbaan in Stad wordt 22 juni het nieuwe muziekfestival Stadspark Live gehouden. Sting is komende zomer de hoofdact.

Dat maakte wethouder Joost van Keulen dinsdagmiddag bekend in De Oosterpoort. Ook Ronnie Flex & Deuxperience, Anouk, Daniël Lohues, Tom Odell en The Specials staan op het podium. Het festival staat tussen 13:00 en 23:00 uur gepland.

De kaartverkoop voor het evenement begint komende vrijdag.

Het is niet de eerste keer dat een grote internationale artiest naar de drafbaan in het Stadspark komt.

In de voetsporen van...

In 1999 was de drafbaan decor voor een concert van The Rolling Stones. Een jaar later was het de beurt aan Tina Turner.

Mojo organiseert

Stadspark Live wordt georganiseerd door Mojo, dat ook de concerten van de Stones en Tina Turner naar Groningen haalde. Daarna bleef Mojo twintig jaar lang weg uit Stad, tot komende zomer.

'De bedoeling is dat dit een jaarlijks evenement wordt', zegt programmeur Peter Sikkema van De Oosterpoort, een van de organisatoren. 'Dat we voor de eerste keer al een artiest hebben vastgelegd als Sting, is fantastisch. Het is heel uitzonderlijk dat hij hier optreedt.'

Er staan geen Groninger artiesten op het podium, maar wel de Drent Daniël Lohues. 'En die heeft natuurlijk veel met Groningen. Hij is hier kind aan huis.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Peter Sikkema.