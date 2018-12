Zes bomen, zes herinneringen aan de gemeente Haren

Het Harener college van B&W plant donderdag zes bomen in de gemeente. Ze vormen een herinnering aan de gemeente Haren, die per 1 januari samengaat met Groningen en Ten Boer.

Het initiatief is een samenwerking van de Stichting Voedselbos Glimmen en de gemeente. De bomen zijn afkomstig van de voormalige boomkwekerij in Glimmen.

Hier komen de bomen

Deze bomen worden donderdag geplant:

- Een beuk aan de Larixweg in Glimmen.

- Een linde aan de Zuiderstraat in Noordlaren.

- Een beuk op het Dilgtplein in Haren.

- Een amberboom in het Boeremapark in Haren.

- Een Honingboom aan het Anjerplein in Haren.

- Een linde bij de haven in Onnen.