'Werkzaamheden Ring Zuid begin januari hervat'

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in Groningen worden begin volgend jaar hervat. Dat meldt Cobouw, het vakblad voor de Nederlandse bouwsector.

'We gaan weer beginnen', citeert Cobouw George Kempenaar, directeur van Jansma Drachten, één van de aannemers van aannemerscombinatie Herepoort, die de klus moet klaren.

De uitbreiding van de zuidelijke ring ligt sinds de zomer vrijwel stil, omdat de opdrachtgevers en de aannemerscombinatie het niet eens konden worden over de uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgevers zijn provincie en gemeente Groningen plus Rijkswaterstaat, verenigd in de stuurgroep Aanpak Ring Zuid.

Op één lijn

Een commissie onder leiding van de Delftse hoogleraar Marcel Hertogh moest de partijen weer op één lijn krijgen. Dat lijkt dus gelukt.

Woordvoerder Claudia Mulder van Aanpak Ring Zuid wil geen commentaar geven op het artikel van Cobouw: 'Donderdag beleggen wij een persconferentie en dan komen we met nieuws.'

