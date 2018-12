Celstraf voor drugshandel, wapenbezit en beïnvloeding getuigen door 'spookraadslid'

De 30-jarige Ishan S. uit Delfzijl moet voor drugshandel, verboden wapenbezit en beïnvloeden van twee getuigen vijftien maanden de cel in, waarvan zeven voorwaardelijk. Omdat hij al acht maanden in voorarrest zat, hoeft hij niet meer de cel in.

S. kreeg landelijke bekendheid als 'spookraadslid'. Hij kwam in 2010 als fractievoorzitter van de eenmansfractie Sociaal Delfzijl in de raad. De man verscheen nooit op vergaderingen. Hij werd vier jaar later niet herkozen.

S. stond in september terecht met zijn 56-jarige vader en 53-jarige oom. De vader kreeg vijftien maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk. Ook hij hoeft niet meer de cel in. De oom moet wel zitten, hem werd 42 maanden opgelegd. De oom kreeg de straf voor jarenlange arbeidsuitbuiting en het beïnvloeden van een getuige.

Eisen

Tegen Ishan S. eiste de officier van justitie destijds 2,5 jaar cel. Tegen de vader en oom werd vier jaar celstraf geëist. De strafbare feiten werden vanaf 2005 tot 2014 binnen het familiebedrijf gepleegd.

Bedreigd en mishandeld

De oom had een horecazaak aan de Marktstraat in Delfzijl. Een medewerker moest werkzaamheden verrichten en kreeg daarvoor niet betaald. Het slachtoffer werd bedreigd en mishandeld. Zijn uitkering werd ook ingenomen. De zaak werd in 2011 door Ishan S. en zijn vriendin overgenomen.

Een zus van een medewerker in dat café trok uiteindelijk bij de politie aan de bel, omdat ze vond dat haar broer werd uitgebuit.

Vrijspraak

De straffen voor Ishan S. en zijn vader vielen lager uit, omdat de rechtbank minder feiten bewezen vond. In de periode dat Ishan het café overnam woonde een medewerker bovenin het pand. De man was dagelijks aanwezig en deed allerlei klusjes. Hij deed dit, omdat hij verder geen vrienden had en uit gezelligheid. Dat hij nors werd toegesproken door Ishan en zijn vader, dat was het taalgebruik in dat café verklaarde de man later tegen de agenten. Omdat er verder geen aanwijzingen was dat de man werd gedwongen werden Ishan en zijn vader van uitbuiting vrijgesproken.

Verduistering

Het Openbaar Ministerie verweet de vader ook verduistering van 50.000 euro. Hij kreeg dit geld eind maart 2012 overhandigd door de voorzitter van de Turkse gemeente. Het is volgens de rechter niet duidelijk geworden met welk doel de vader het geld in zijn bezit kreeg. Het is niet vast komen te staan dat het om crimineel verkregen geld was. Vader Tufan S. werd van verduistering vrijgesproken.

Ernstige feiten

De rechtbank tilde er zwaar aan dat vader en zoon zich bezig hielden met drugs. ,,Drugs is rommel en is schadelijk. Dit brengt alleen maar overlast en criminaliteit met zich mee”, zei de rechter. Ishan en zijn vader werden vrijgesproken van het opzetten van drie hennepkwekerijen. Daarvan was onvoldoende bewijs. Daarnaast vond de rechter het kwalijk dat de familie getuigen probeerde te beïnvloeden. ,,Dit ondermijnt het rechtssysteem. Een getuige moet onbevangen en in vrijheid kunnen verklaren”, zei de rechter.

Tijdsverloop

De zaak is inmiddels sterk verouderd. Dit heeft te maken met de complexiteit van de zaak, maar ook de verdediging had de nodige onderzoekswensen waar extra tijd voor nodig was. De rechter hield wel rekening het tijdsverloop van de zaak. De rechter vond niet dat de media-aandacht voor Ishan als 'spooksraadslid' een negatieve werking heeft gehad. Ishan zocht tenslotte zelf de media op.

