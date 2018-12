Dochter AG EMS gaat helihaven in Eemshaven exploiteren

EMS Maritime Offshore (EMO) gaat de nieuwe helihaven in de Eemshaven exploiteren. EMO is een volle dochter van AG EMS, de reder die de veerdienst tussen de Eemshaven en Borkum verzorgt.

Seaports blijft eigenaar

Dinsdagmiddag tekende EMO een exploitatie-overeenkomst met Groningen Seaports. Die laatste partij blijft eigenaar van de aangelegde infrastructuur, waaronder een start- en landingsplaats. In de toekomst komen er enkele kleine gebouwen bij, zoals een hangar en een kantoor/ontvangstruimte. Ook moeten helikopters er kunnen tanken.



Uitvalsbasis

Volgens Groningen Seaports is de helihaven nodig omdat een toenemend aantal bedrijven gebruikt maakt van de Eemshaven als uitvalbasis voor de bouw en exploitatie van windparken op zee. Gezien de grote afstanden tot die parken is het nodig om, naast schepen, ook helikopters in te kunnen zetten. Het gaat om maximaal vijftien retourvluchten per dag.



De helihaven is aangelegd in het noordwestelijke gedeelte van de Eemshaven, niet ver van de veerdienst naar Borkum. Naar verwachting wordt de nieuwe voorziening rond de zomer geopend.

