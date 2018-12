Deze dag: Renate wint!

Ze won maar liefst drie van de vier afstanden. De jonge Renate Groenewold uit Musselkanaal werd glansrijk Nederlands kampioene allroundschaatsen. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 19 december 1999.

Het kampioenschap op de Uithof in Den Haag begon een dag eerder met een voor haar doen uitstekende 500 meter. Ondanks een misslag vlak na de start schaatst Renate de sprintafstand in 41,8 seconden. Een volle tel langzamer dan de concurrenten Annamarie Thomas en Tonny de Jong, maar met haar beste afstanden voor de boeg een mooie uitgangpositie.

23 jaar is Renate Groenewold op dat moment en ze voelt zich sterker dan ooit: 'Ik voel me op m'n gemak bij Gerard Kemkers. En ik heb 't onwijs naar m'n zin in de kernploeg.' Mentaal zit het dus wel goed bij de jonge Groningse. En lichamelijk voelt ze zich sterker en explosiever, sinds ze krachttraining doet waarover ze dagelijks mailt met de Amerikaanse coach Jim McCarthy.

Een andere Groningse, sprintkoningin Marianne Timmer, doet ook mee met dit allroundkampioenschap. Ze komt tekort op de afsluitende vijf kilometer, die ze schaatst in een tijd boven de acht minuten. De kranten hebben het een dag later vooral over de ruzie binnen haar Sanexploeg, waar destijds ook Rintje Ritsma deel van uitmaakte.

Voor Renate Groenewold is de nationale titel in 1999 het laatste stapje naar de top. Ze wordt wereldkampioen allround in Hamar in 2004. Het is de eerste Nederlandse wereldtitel bij de vrouwen sinds die van Atje Keulen-Deelstra in 1974. Tweemaal verovert ze olympisch zilver.



Sinds kort is Renate lid van de technische commissie van de ISU, de Internationale Schaats Unie. 'Fascinerend' vindt ze die functie. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als 'aanjager' lobbyde ze dit jaar hartstochtelijk voor de organisatie van een WK wielrennen in Groningen en Drenthe. Een meerderheid in het provincieparlement van Groningen zei uiteindelijk nee: een 'enorme teleurstelling' voor Renate.

De schaatskampioene van weleer is in haar element, wanneer ze zich kan bezighouden met de organisatie rond een groot sportevenement. Ooit stond ze daarbij zelf in de schijnwerpers. Zoals op het Nederlands kampioenschap dat ze won op deze dag in de geschiedenis, 19 december 1999.