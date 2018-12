Woningcorporaties in gemeente Groningen vragen formateur om meer te mogen bouwen

Zes woningcorporaties vragen aan formateur Mattias Gijsbertsen van het nog te vormen college in de gemeente Groningen de ruimte om meer woningen te bouwen.

De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg en Nijestee, die samen 40.000 woningen verhuren, willen meer kunnen bouwen om zo de wachttijd voor een sociale huurwoning korter te maken. Ook willen ze dat de stijgende woonlasten voor huurders beperkt worden, de leefbaarheid in wijken groter wordt en ondersteuning bij het duurzaam maken van huizen.

'Dat lukt ons niet alleen'

'Goed en betaalbaar wonen voor alle inwoners, in vitale en gemengde wijken, is de laatste jaren steeds meer in het gedrang gekomen. Deze trend willen wij, de Groninger woningcorporaties, ombuigen', schrijven ze. 'Wij kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren, maar dat lukt ons niet alleen. Daarvoor hebben we de steun van het nieuwe college hard nodig.'

De brief die ze gestuurd hebben aan formateur Gijsbertsen is hier te lezen.

