2 juni 1999. The Rolling Stones in Stad: Trots onder de aperots

Een drafbaan vol mensen. Natte mensen vol adrenaline, bier en trots. Groningse trots dat vier wereldsterren op een podium in Stad stonden. De mensen die erbij waren, weten het allemaal nog als de dag van gisteren. The Rolling Stones in het Stadspark.

Straks in juni, exact twintig jaar na Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman en Charlie Watts staat het Stadspark waarschijnlijk weer vol voor Sting, Anouk, Ronny Flex, Tom Odell, The Specials en Daniël Lohues.

Wij blikken terug op het eerste grote muziekevenement dat in het Stadspark plaatsvond.

Woensdagavond 2 juni 1999. Op de snelweg A7 naderen vier glimmend witte limousines een donker, grijs Groningen. De faam is de vier limo's met daarin de vier Stones al vooruit gesneld. Het Stadspark zindert van opwinding.

Niemand hield me tegen

'Het was magie. De hele dag sidderde de stad', vertelt RTV Noord-verslaggever Goos de Boer. De Boer deed die dag rechtstreeks verslag. Met een zender op zijn nek en microfoon in de hand praatte hij de Groningers bij over het evenement en de randverschijnselen.

'Ik mocht er officieel niet in en dat zinde me niks. Ik deed net of ik gek was. Al babbelend met de zender op mijn schouder. liep ik gewoon door het hek naar binnen. En niemand hield me tegen. Dat was op zich hartstikke gek want de beveiliging was heel streng. Je had toen nog geen smartphones en ze waren doodsbang voor bootlegs.

75.000 mensen

Zo kon hij live verslag doen van het concert. Bijna ging dat mis, toen er een enorme stortbui naar beneden kwam. 75.000 mensen doken onder het plastic. De Boer dook onder een tafel om zijn zender te beschermen tegen de regen. Technicus Leo Smid belde De Boer bezorgd op zijn mobieltje: 'Is de zender nog een beetje heel?'

Ook Peter de Haan alias Pé Daalemmer herinnert zich nog bijna alles van het concert. 'Ik weet nog dat ik gerend heb voor mijn leven om in de eerste ring te komen. Ik stond niet zo gunstig bij een zij-ingang. Maar toen die open ging, heb ik als een gek gesprint en zo kon ik helemaal vooraan staan. Ik stond op tien meter van het podium.'

Voorprogramma

Vooraf was het nog even heel spannend, want via muziekwinkel Plato werd geprobeerd om Rooie Rinus en Pé Daalemmer in het voorprogramma te krijgen van The Stones.

'Er is heel wat heen en weer gebeld, maar ze kwamen er gewoon niet door. Het was te goed dichtgetimmerd. Dus dat lukte niet. Toen zouden we op het dak van het gloednieuwe Gasuniegebouw gaan staan. Maar daar hebben we maar van afgezien, want daar zou geen mens ons horen.'

Omdat De Haan helemaal vooraan stond, had hij goed zicht op de aankomst van de Stones. 'Zo raar dat ze apart van elkaar met die vier limousines aan kwamen rijden. Heel bijzonder. We hebben dat idee ook gepikt. Bij de première van Pé en Rinus The Movie zijn we ook apart komen aanrijden in een limousine.'

Motoragenten

Eén van de motoragenten die de wagens van The Stones begeleidden, was Assenaar Wiebe Slagter, toen werkzaam voor het politiekorps in Veendam. Een handvol motoragenten moest de limousines opwachten bij het tankstation langs de A7 bij Marum.

'Ze zouden landen op Eelde, maar dat ging niet omdat er onweer in de lucht hing. Er was zelfs even sprake van dat het hele concert niet doorging. Maar ze kwamen uiteindelijk over de snelweg van Amsterdam naar Groningen.'

'Wij moesten elk een limousine voor onze rekening nemen. Bij het Stadspark werd het even spannend toen de fans in de gaten kregen dat de Stones erin zaten. Maar uiteindelijk kwamen we veilig aan.'

TV Noord blikt terug op het optreden van The Stones



Wilde jonge meiden

Slagter keek zijn ogen uit toen de wereldsterren uitstapten. 'Bij Mick Jagger kwamen allemaal van die wilde jonge meiden uit de auto gesprongen en bij drummer Charlie Watts dachten we dat hij het concert niet zou halen. Die stapte uit als een echte oude opa die amper kon lopen.'

Het meest is hem misschien nog wel het gebouwtje bijgebleven dat volgestampt was met fruit. Dat fruit was aangerukt op speciaal verzoek van de bandleden. 'Alle soorten fruit lagen er. Je kon het zo gek niet bedenken. Toen de muzikanten er voorbij liepen, keken ze er niet eens naar.'

Slagter kijkt met genoegen terug op het concert. Hij mocht met zijn collega's aan de zijkant van het podium meegenieten van het concert. 'Toen we ze op de weg terug moesten begeleiden, lag er een shirtje op de tank van onze motor. Zo'n zwart shirtje met de tournaam (Bridges of Babylon, red). Dat is toch fantastisch!'

De zon

RTV Noord-coryfee Cunera van Selm herinnert zich nog de eerste gitaarakkoorden van Keith Richards van Jumpin Jack Flash. Maar het nummer Gimme Shelter staat in haar geheugen gegrift. 'Mick Jagger zong het samen met achtergrondzangeres Lisa Fischer. Het had keihard geregend. Maar op dat moment brak in mijn herinnering dezon door.'

Zangeres Wia Buze was niet in het Stadspark, maar voor haar is 2 juni 1999 een bijzondere datum. 'Wij gingen die dag verhuizen naar Termunten. Mijn Hans had kaarten, maar kon dus niet. Toen hebben we in Termunten in de tuin staan luisteren. En we konden het nog horen ook....'

