Vertraging bouw Langeleegte; Stormvogels langer op Zuidwending

Door de vertraagde bouw van leer- en sportpark Langeleegte in Veendam blijft wielervereniging Stormvogels een jaar langer op haar wielerbaan in Zuidwending. Dat zijn de wielervereniging en de gemeente Veendam overeengekomen.

Aanvankelijk was de planning dat Stormvogels in het voorjaar van 2019 al op de nieuw aan te leggen wielerbaan aan de Langeleegte kon acteren, maar die planning wordt niet gehaald.

Achterstallig onderhoud

'We kunnen nu in 2020 over de nieuwe wielerbaan beschikken', zegt voorzitter Wilbert Boneschansker namens Stormvogels.

'We blijven een jaar langer op Zuidwending, maar daarvoor moet er wel wat gebeuren. De gemeente heeft toegezegd het achterstallige onderhoud weg te werken. De baan kent wat scheuren, dat zou voor kinderen op een fiets gevaarlijk kunnen worden.'

Hercalculatie

Wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) erkent de vertraging. 'We hebben een hercalculatie gemaakt van alle onderdelen van de bouw van het leer- en sportpark', legt hij uit.

'Na deze hercalculatie doen we nog een second opinion. We gaan de gemeenteraad komend jaar om de benodigde extra middelen vragen. Hoeveel? Dat kan ik nog niet zeggen, we wachten eerst de second opinion af.'

Duurder

De gemeenteraad van Veendam heeft in 2016 ruim 14,8 miljoen euro toegezegd voor het complete investeringsplan om de Langeleegte nieuw leven in te blazen. Er komt een leer- en sportcampus, maar Schmaal geeft aan dat door de gestegen kosten in de bouw de gemeenteraad om meer geld gaat vragen.

Oude wielerbaan

Daarnaast investeert Veendam in de oude wielerbaan aan de Zuidwending. Die baan is al dertig jaar in gebruik.

'Zolang Stormvogels niet op de nieuwe baan kan fietsen, gaan wij als gemeente faciliteren dat ze op de oude wielerbaan blijven fietsen. Dat lijkt ons wel zo netjes', aldus Schmaal.

