DAL-gemeenten korten bevingsvergoeding niet meer op uitkering

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan inwoners niet meer korten op hun uitkering, als ze een vergoeding krijgen voor materiële of immateriële aardbevingsschade.

Daarmee gaan de gemeenten tegen landelijke regels in.

In problemen komen

Tot nu toe werd de vergoeding die mensen krijgen voor aardbevingsschade gezien als extra vermogen. Stel: iemand krijgt een uitkering van 15.000 euro per jaar, en krijgt een vergoeding van 2.500 euro voor schade. Dan zou diegene dat jaar 12.5000 euro aan uitkeringsgeld krijgen.

'Wij vinden dat onrechtvaardig', zegt wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie). 'Mensen die niet veel te besteden hebben, kunnen hierdoor in de problemen komen. Dat geld is immers bedoeld voor het oplossen van schade.'

Tegen de wet in

De Toeslagenwet schrijft voor dat gemeenten uitkeringsgerechtigden moeten korten, als ze dergelijke vergoedingen krijgen. De DAL-gemeenten kregen een brief hierover van de Woonbond. De gemeenten wijken daar nu van af.

'Ik denk niet dat we hiermee worden teruggefloten door Den Haag', zegt Joostens. 'Samen met de andere gemeenten gaan we een brief sturen naar de minister, zodat die met een regeling kan komen voor dit gebied. Want wij vinden niet dat de vergoeding van aardbevingsschade met het inkomen verrekend moet worden.'

De regeling gaat dit jaar in. Joostens praat met andere gemeenten in het bevingsgebied om een zelfde regeling te treffen.

