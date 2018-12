Zestig wordt ook de max in Zuidhorn

Buiten de bebouwde kom in Zuidhorn gaat een maximum snelheid gelden van 60 kilometer per uur. (Foto: Google Street View)

Op wegen buiten de bebouwde kom in de gemeente Zuidhorn gaat een maximum snelheid gelden van zestig kilometer per uur. Het gemeentebestuur van Zuidhorn heeft deze maatregel vastgesteld.

Jan Been

De gemeente wil daarmee bereiken dat de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, wordt verbeterd. Door het snelheidsverschil tussen bijvoorbeeld fietsers en auto's te beperken, wordt het volgens de gemeente veiliger op de buitenwegen.

Gelijke regels

Met de maatregel trekt Zuidhorn de regels gelijk met de gemeenten Leek, Marum en Grootegast, waarmee Zuidhorn op 1 januari 2019 fuseert tot de gemeente Westerkwartier. In deze gemeenten geldt voor de meeste wegen in het buitengebied al een snelheidslimiet van zestig kilometer per uur.

