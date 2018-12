Provinciaal fonds voor bedrijfsleven gaat door dankzij Nationaal Programma

Het fonds Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) van de provincie Groningen kan doorgaan dankzij een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen.

De pot van veertig miljoen euro was leeg, maar dankzij het Nationaal Programma Groningen is er weer twaalf miljoen euro beschikbaar.

Flinke investeringen

'De regeling is succesvol', erkent gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). 'De regeling heeft flinke investeringen opgeleverd, want bedrijven hebben gezamenlijk ruim 138 miljoen geïnvesteerd in de economie in Groningen. Dat heeft driehonderd directe en 450 indirecte banen opgeleverd.'

Brouns begrijpt vragen over de baanzekerheid van die investeringen, maar geeft aan dat de bedrijven zich moeten verantwoorden bij de provincie.

Uitleggen

'Om de twee jaar bellen we de bedrijven op en vragen we wat er met het geld is gedaan. Bedrijven moeten dan uitleggen wat de investeringen tot stand hebben gebracht en hoeveel werkgelegenheid het heeft opgeleverd.'

Door het opnieuw openstellen van de regeling kunnen bedrijven uit de Eemsdelta en op bedrijvenpark Zernike weer aanspraak maken op het RIG.

Vervolgstappen

'De bedoeling is dat de extra twaalf miljoen gaat leiden tot vervolgstappen van bedrijven. Het is bekend dat we de chemische sector willen vergroenen. We hopen hierdoor de verduurzaming een extra zetje te geven en de werkgelegenheid uit te breiden', aldus Brouns.

