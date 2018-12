Deel dit artikel:













'Ik zeg altijd: De taal die wij spreken is metaal' (Foto: RTV Noord)

We moeten komend jaar flink in de buidel tasten voor een warm huis. De gaskraan gaat dicht en ergens moet dat gecompenseerd worden. Dat gebeurt via onze portemonnee.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) Het gas wordt duur betaald

We zijn er dus maar mooi klaar mee. De energierekening gaat op jaarbasis met ruim driehonderd euro (!) omhoog. Waar komt die enorme verhoging vandaan? 2) Leren en lassen

Leren en lassen en dan aan het werk. Asielzoekers doen dat in Winschoten. In een speciaal werk-leerproject. Dat leren levert soms wat problemen op, vooral met de taal. 3) Bühnebeesten

Bühnebeesten die in gele hesjes huizen gaan slopen. Dat klinkt dreigend en gewelddadig, maar dat valt reuze mee. Het gaat hier om de familievoorstelling 'Een geschenk uit de Grunobuurt' over de Grunobuurt. 4) Moeder in het zonnetje

Ranomi Kromowidjojo, wereldster uit Sauwerd. Op het WK kortebaan in China, won ze acht medailles, waarvan drie gouden. Moeder Netty was erbij en zij werd ook nog op een speciale manier in het zonnetje gezet. Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist.