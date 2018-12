Lopster raad boos: TCMG heeft geen tijd om langs te komen

Woede in de gemeenteraad van Loppersum. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) kan begin volgende maand niet langskomen om tekst en uitleg te geven over de afhandeling van aardbevingsschade.

De Commissie zegt hier uit praktisch oogpunt geen tijd voor te hebben.

Groot verschil

Op 14 januari wilde de gemeenteraad een commissievergadering houden over de schadeafhandeling. 'We hebben daar de nodige vragen over', zegt PvdA-raadslid Chris Bultje.

'We willen vooral weten waarom in Groningen al een derde van de schadegevallen is afgehandeld, terwijl dat in Loppersum slechts 0,6 procent is. Dat is een groot verschil.'

'Maar wat schetst onze verbazing?', gaat Bultje verder. 'Ze kunnen niet komen vanwege tijdgebrek. Dat vind ik in- en intriest, heel schrijnend.'

Geschikter moment

De TCMG laat in een reactie weten dat 14 januari praktisch niet uitkomt. De commissie heeft het te druk met de schadeafhandeling.

'Daarnaast is in oktober al een informatiebijeenkomst geweest voor raads- en Statenleden. De TCMG staat er wel voor open om langs te komen, maar dan op een geschikter moment.'

Bultje vindt dat de commissie alsnog acte de présence moet geven: 'Van een organisatie die transparant en open wil zijn, had ik dit niet verwacht.'

Burgemeester Hans Engels van Loppersum verbaast zich ook over de gang van zaken. 'We gaan hier ons direct na het kerstreces over buigen', zo laat hij de raad weten.

