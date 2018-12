Laatste raadsvergadering De Marne staat in teken van gezelligheid

De raad van de De Marne heeft dinsdagmiddag voor het laatst vergaderd. De gemeente houdt op te bestaan en gaat fuseren met Bedum, Winsum en Eemsmond.

Het college wilde geen formele laatste vergadering, maar vooral een 'gezellige' en had daarom videoboodschappen, muziek en hapjes en drankjes geregeld.

'Bijzonder'

De raadzaal zat vol met belangstellenden, van dorpsverenigingen tot de carnavalsvereniging. 'Ik vind het bijzonder dat er zoveel mensen zijn. Dat maken we niet zo vaak mee tijdens een raadsvergadering. De laatste keer was jaren geleden bij een discussie over de toekomst van het zwembad', grapte burgemeester Koos Wiersma tijdens zijn openingswoord.

Wiersma sprak de aanwezigen toe en stond stil bij het verleden van de gemeente. Hij roemde de inwoners, die altijd met veel initiatieven komen en activiteiten organiseren.

'Ik zal de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Het Hogeland vertellen hoe je de garnalenkoningin moet ontvangen, hoe de garnalendag gevierd moet worden en hoe je de sleutel van Kronkeldörp overdraagt tijdens carnaval', vertelt Wiersma.

Hij bedankte iedereen die betrokken was bij de gemeente voor alle jaren goede samenwerking.

Video

Ook de raadsleden en collegeleden werden toegesproken, maar niet door de burgemeester. De gemeente heeft een video laten maken waar inwoners aan het woord kwamen met persoonlijke boodschappen voor alle raadsleden. Zanger Arnold Veeman zong de afscheid nemende griffie en gemeentesecretaris een boodschap toe.

Ook burgemeester Wiersma kreeg een dankwoord van wethouder Kor Berghuis en noemde hem een zeer betrokken burgemeester. 'Iemand die niet boven de inwoners staat, maar ertussen'.

Drie onderscheidingen

Ook zijn er tijdens de vergadering koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Raadslid Johan van der Vis (VVD) kreeg een lintje voor zijn inzet van veertien jaar als gemeenteraadslid, terwijl Folkert van der Zee (VVD) hetzelfde kreeg voor dertien jaren in de raad.

Jannie Vogel (ChristenUnie) is zestien jaar raadslid en kreeg daarvoor ook een onderscheiding. Alle drie zijn ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Receptie

Na afloop van de vergadering was er nog een receptie voor inwoners, de raadsleden en het college. Op 1 januari 2018 is de nieuwe gemeente Het Hogeland een feit.