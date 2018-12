Mogen er meer windmolens gebouwd worden bij Delfzijl? 'Ik ben bang van wel'

De Raad van State doet vanochtend uitspraak over de bouw van nieuwe windmolens ten zuiden van Delfzijl. Het gaat om de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid en de bouw van nieuwe windmolens op het aangrenzende windmolenpark Geefsweer.

De zaak is aangespannen door omwonenden en Stichting Oldambt Windmolenvrij. 'Het zijn er te veel, ze zijn te groot en ze staan te dicht op elkaar', vat woordvoerder Anthon Meijssen de bezwaren namens de stichting samen.

Eén decibel

Belangrijk wapen in de strijd tegen de uitbreiding van de windparken is een onderzoek naar geluidsoverlast. Daaruit bleek dat door de bouw van de nieuwe windmolens de geluidsnorm met één decibel wordt overschreden. Volgens Meijsen is het echter de vraag hoe zwaar de rechter daaraan tilt.

'Geeft de rechter het maatschappelijk belang ruim baan door de bouw goed te keuren? Dan ontstaat er wel jurisprudentie op dit gebied. Of beslist hij dat er alleen gebouwd mag worden mits er iets aan de geluidsoverlast gedaan wordt?'

Probleem bij uitstel

Welke kant het balletje straks opvalt, kan Meijssen moeilijk voorspellen.

'We hebben werkelijk geen idee. Het kan vriezen of dooien. Als je het mij vraagt, ben ik tóch bang dat de Raad van State de aanleg goedkeurt. Anders hebben de energiebedrijven een probleem. Bij uitstel vallen ze straks namelijk in een minder riant subsidiestelsel. Daarom hopen wij ook heel erg op uitstel.'

De uitspraak van de Raad van State wordt rond 10.15 uur verwacht.

