Basisscholieren uit Roden vinden tijdelijk onderdak bij sporthal

De gemeente Noordenveld besloot gisteren om OBS De Marke in Roden per direct te sluiten door roestvorming in de vloer, maar er heeft zich snel een alternatief aangediend. Er worden tijdelijke schoollokalen gerealiseerd bij sporthal De Hullen.

Het is de bedoeling dat er snel lokalen verrijzen waar minstens zeven basisschoolgroepen terechtkunnen. Later komen er nog een aantal lokalen bij voor de kleuterklassen. De kleuters krijgen voorlopig nog les in het deel van het schoolgebouw waar geen roestproblemen zijn.

Nieuw schoolgebouw

'We zijn blij dat we de tijdelijke locatie voor De Marke zo snel hebben gevonden', zegt wethouder Alex Wekema. 'We doen ons best om zo snel mogelijk met de bouw van een nieuwe school te beginnen. De bedoeling is dat De Marke snel kan verhuizen naar een nieuw schoolgebouw.'

