VVD-fracties aan Wiebes: 'Wij kunnen gaswinning niet meer uitleggen'

De gezamenlijke VVD-fracties in Drenthe vragen minister Eric Wiebes van Economische Zaken om te stoppen met gaswinning in kleine velden. In een open brief schrijven ze: 'Wij kunnen het niet meer uitleggen'.

De fracties stellen dat het belang van gaswinning in kleine velden onduidelijk is, omdat het maar om kleine hoeveelheden lijkt te gaan. Ze vinden het daarnaast niet eerlijk dat voor Drenthe een andere schadevergoedingsregeling geldt dan voor Groningen, meldt RTV Drenthe.

In Drenthe moet een huiseigenaar bewijzen dat de schade door de exploitant is veroorzaakt, in Groningen is dat omgekeerd.

Goed protocol

'We hopen dat er een begripvolle reactie komt. Want dit leeft heel erg in de provincie. Er moet op z'n minst een goed protocol komen. Eigenlijk moet dat protocol hetzelfde zijn als in Groningen', licht raadslid Bert Homan van de VVD in Assen toe.

'Inwoners ervaren onveiligheid en ze ondervinden rechtsongelijkheid', staat in de brief, die is geschreven op initiatief van Homan. 'Waarom wordt (...) het veiligheidsgevoel van zoveel mensen steeds maar weer op de proef gesteld? Waarom zou je al die weerstand koste wat kost willen trotseren?'

De brief is gericht aan VVD-minister Eric Wiebes en VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius, de woordvoerder voor het energiebeleid.

