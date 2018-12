Waarnemend NCG zwaait af: 'Ik zou hier een boek over kunnen schrijven'

Waarnemend NCG Herman Sietsma is toe aan de laatste dag in zijn functie. (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma (64) zwaait vandaag af. Hij is nog in dienst tot 1 januari 2019, maar na vandaag gaat hij op vakantie.

Sietsma nam afgelopen zomer tijdelijk het stokje over van Hans Alders, die eerder dit jaar opstapte. Alders was het niet eens met de koers die het Kabinet vaart met de versterkingsoperatie en stapte daarom op.

Boek

Net als Alders had Sietsma er moeite mee dat hij van Den Haag nauwelijks bevoegdheden kreeg om orde op zaken te stellen. Het viel de waarnemend NCG zwaar om Rijksambtenaar te zijn en onder bewind van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te werken.

Sietsma stak tijdens bijpraatsessies met de pers niet onder stoelen of banken dat de baan als NCG hem tegenviel. Hij zei onder meer dat hij wel een boek zou kunnen schrijven over wat hij allemaal heeft meegemaakt tijdens zijn periode in Groningen.

Waar Sietsma precies op doelt, is onduidelijk. En dat blijft voorlopig ook zo. Sietsma had ingestemd met een afscheidsinterview, maar zag daar uiteindelijk van af.

Kopstukken

In de aanstellingsbrief van Sietsma stond dat hij als taak had 'de organisatie van de NCG te begeleiden naar de nieuwe situatie waarin de NAM geen enkele rol meer heeft' in de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Het is maar de vraag in hoeverre dat is gelukt, aangezien het voortzetten van de versterkingsopgave veel tijd heeft gekost.

Onder het bewind van Sietsma vertrok ook een aantal belangrijke kopstukken binnen de top van de NCG, onder wie directielid Jeroen de Boer. Hij was de rechterhand van Hans Alders.

De Boer kon niet door één deur met de waarnemend NCG. Onder druk van Sietsma en de top van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stapte de topambtenaar eind oktober op.

De opvolger van Sietsma, Peter Spijkerman, is begin deze maand begonnen als directeur van NCG.

