Automobiliste raakt van de weg bij Eenrum De vrouw belandde met haar auto in een sloot. (Foto: De Vries Media)

Een automobiliste is dinsdagavond tussen Pieterburen en Eenrum van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Op de Molenweg raakte ze de macht over het stuur kwijt.

Een ambulance kwam ter plaatse om de vrouw te controleren op verwondingen. Zij kwam echter met de schrik vrij en kon na het ongeval weer naar huis. Een blaastest wees uit dat de vrouw niet onder invloed van alcohol was. Wat het ongeluk wel heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Een berger heeft de beschadigde auto afgevoerd.