A7 weer open na ongeval bij Scheemda (update)

De A7 ter hoogte van Scheemda is woensdagochtend een klein uur afgesloten geweest in de richting van Groningen. Rond 05:15 uur zijn daar twee auto's op elkaar gebotst.

Tijdens de afsluiting werd het verkeer via de vluchtstrook geleid. Tegen 06:20 uur was de weg weer open.

'Levensgevaarlijk'

Verslaggever Derk Bosscher reed woensdagochtend langs de plek van het ongeval, vlak nadat het gebeurd was. 'Er stond een auto aan de rehcterkant in de vangrail, en eentje aan de linkerkant. In het midden van de weg lag rommel, dus het was echt slalommen.'

Bosscher spreekt van een levensgevaarlijke situatie. 'Er liepen mensen op de weg om het verkeer te regelen. Maar ze droegen donkere kleding en geen hesje, dus je zag ze echt pas op het allerlaatste moment. Echt levensgevaarlijk.'

