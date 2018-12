Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Een nat pak voor de brandweer (Foto: De Vries Media)

Een zwaan was vandaag blij met de Groningse brandweer, want het diertje werd bevrijd uit een nare positie. En de regio Amsterdam neemt een handigheid van de regio Groningen - Drenthe over. Je ziet het allemaal in dit Rondje.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken? 1) VAR of niet? Alle aanvoerders in de Eredivisie zijn voor de VAR in het voetbal, zo blijkt uit een onderzoek van het AD, alleen Mike te Wierik van FC Groningen is geen voorstander. 2) Stukje offroad Even oppassen als je op de stoep loopt in Hoogkerk. 3) Reddende engelen De brandweer kwam vandaag als reddende engel in actie in Steendam om een zwaan te bevrijden. Deze zat met visdraad in de knoop in het water bij de Roegeweg. In samenwerking met de dierenambulance werd het beestje na de redding weer vrijgelaten.

Foto: De Vries Media 4) Burdy op ziekenbezoek Gewoon even kijken, mooi gebaar Burdy! 5) Plek 5 Zomaar even een feitje dat ronddwaalt op Twitter, maar het geeft wel te denken natuurlijk. Anders plek 5, nu plek 16. 6) Goed voorbeeld doet volgen Het dashboard dat de regio Groningen en Drenthe gebruikt om statistieken over het openbaar vervoer weer te geven, wordt nu ook gebruikt in Amsterdam. Je kunt er onder andere op zien hoeveel reizigers er zijn en hoeveel er op tijd gereden wordt. 7) Een slecht begin van de dag Niet alleen voor de mensen op de A7 die betrokken waren bij een ongeluk, maar ook voor onze Karel Oosterhuis die ziek naar huis moest gaan. Beterschap Karel! Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Check het hier.