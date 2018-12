Sting al in 1977 in het Noorden: 'Ik had er toen nog nooit van gehoord'

Sting, de voormalige zanger van de band The Police, treedt in juni op in het Stadspark, maar het is niet de eerste keer dat hij in Noord-Nederland optreedt.

Al in 1977 zong hij voor het publiek in het dorpscafé in 2e Exloërmond, dat toen nog De Kienstobbe heette. Zo weet RTV Drenthe.

The Police-fan Bert Hadders, zelf geboren in het dorp, was er bij op die bewuste avond. 'Ik had toen nog nooit van The Police gehoord. Het was een onbekend bandje', zegt Hadders.

'Het optreden stond trouwens aangekondigd als punkavond, toen nog een nieuwe muziekstroming. Daar had ik iets over in de krant gelezen. Punkers stonden bekend als gekken met veiligheidsspelden door de wangen en groen haar. We waren er die avond dan ook meer uit sensatiezucht', herinnert Hadders zich.

'En ja, The Police was toen ook veel punkyer dan later. Snelle rock-'n-roll.'

Kienstobbe

Er werd gespeeld in dorpscafé De Kienstobbe, nu bekend als De Witte Baron. 'Een dorpszaaltje waar je ook bruiloften viert en waar de gymnastiekvereniging haar uitvoering doet. Het is een heel klein podiumpje', vertelt Hadders. Elke week maakten gerenommeerde bands als Cuby and the Blizzards en Herman Brood daar hun opwachting.

'The Police speelde onder meer hun eerste single 'Fall Out' en covers. Een jaar later kwam hun elpee uit. De muziek was toen al behoorlijk veranderd. Ik was gelijk fan.'

'Sting niet zoveel aan'

Naar het Stadspark in Groningen gaat Hadders niet. 'Sting vind ik niet zoveel aan, en ik hou niet zo van grote festivals.'

Lees ook:

- Sting hoofdact van nieuw festival Stadspark Live

- 2 juni 1999. The Rolling Stones in Stad: Trots onder de aperots