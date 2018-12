Lopend Vuur: Er is geen plek op land voor windmolens

De Raad van State heeft een streep gezet door een nieuw windpark bij Delfzijl Zuid. De molens zorgen voor teveel slagschaduw en lawaai.

Elders in onze provincie hebben we al wel windmolens en windmolenparken.

Op veel plekken leveren de plannen of de komst protest op, met name in Veenkoloniën.

Kunnen we niet beter al die windmolens op zee plaatsen? Of moeten we accepteren dat we, nu we van het gas af moeten, er ook windmolens zullen zijn.

Gaskraan dicht

Zou je meer willen betalen voor het dichtdraaien van de gaskraan? De meerderheid van de stemmers op ons Lopend Vuur van dinsdag, maar liefst 88%, zegt al genoeg te betalen en is dat dus niet van plan.

Van de 7.407 stemmers zegt dus ongeveer 12% wel extra geld over te hebben voor zaken als isolatie en het vervangen van de cv-ketel.

