Blijdschap na schrappen windpark: 'Het voelt als een kerstcadeau'

'Wat? Het gaat níet door? Je meent het!' Robert Wagenvoort uit Wagenborgen komt nauwelijks uit zijn woorden als hij hoort dat de Raad van State de plannen voor een nieuw windpark bij zijn woning vernietigt.

De Raad van State zette woensdagochtend een streep door de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid met zestien turbines. De molens zouden een hoogte krijgen van tweehonderd meter.

'Wijs besluit'

'We zijn hier heel blij mee', zegt Wagenvoort opgetogen. 'Het voelt als een kerstcadeau, maar het recht heeft gezegevierd.' Zijn vrouw José, die ook fel tegen de komst van de turbines was, vult aan: 'Ik ben blij dat de Raad van State een wijs besluit heeft genomen.'

Omwonenden en de Stichting Oldambt Windmolenvrij spanden de zaak aan tegen de uitbreiding van het windpark bij Delfzijl. Ze vreesden voor teveel geluidsoverlast en slagschaduw. Daarin kregen ze bij de Raad van State gelijk.

'Fantastisch'

Secretaris Anthon Meijssen kan het ook nog nauwelijks geloven: 'Dit had ik niet verwacht, want bij soortgelijke processen konden de windplannen wel doorgaan. Dus dit is fantastisch!'

Omwonenden spanden ook een zaak aan tegen de komst van windpark Geefsweer, met veertien turbines. Dat windpark mag wel gebouwd worden, mits de turbines voorzien zijn van een automatisch stilstandvoorziening.

Die voorziening zorgt ervoor dat de wieken tijdens zonnige momenten, wanneer er slagschaduw ontstaat bij bepaalde woningen, automatisch tot stilstand komen.

De woordvoerder namens de projectontwikkelaars kon nog niet reageren op de uitspraak.

