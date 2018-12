Deel dit artikel:













Opnieuw staking in metaalsector op komst Oktober 2018: scheepsbouwers schrijven zich in voor de staking van Niestern Sander (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

Metaalwerkers in onze provincie leggen vanaf donderdagochtend twee dagen lang het werk neer. Ze doen dit uit onvrede over de cao-onderhandelingen die al maanden in een impasse zitten.

Vakbonden FNV en CNV zijn al lange tijd in onderhandeling over een nieuwe cao. In de metaalsector vinden ook al maandenlang stakingen plaats. 'Doorgeslagen flexibilisering' Onderdeel van de eisen is een generatiepact, om jongeren sneller aan een vaste baan te helpen. Ook willen ze een einde aan de 'doorgeslagen flexibilisering' en gelijke beloning en arbeidsvoorwaarden voor vaste en tijdelijke medewerkers. Deelnemende bedrijven aan de staking in Groningen zijn onder meer Niestern Sander Delfzijl, Groningen Shipyard, Den Breejen, Marine Service Noord Hoogezand, GEA Groningen, Stork Technical Services, Mark Veendam en IJsseltechnologie Veendam. De cao geldt voor 150.000 medewerkers in de grootmetaalsector in onder meer de scheepsbouw. Lees ook: - Bemiddeling in cao-conflict metaalsector mislukt

