Het leven overdenken in een 'mysterieus verlichte kerk' De Sint Vituskerk in Winschoten (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De voorbereidingen in de Sint Vituskerk in Winschoten zijn in volle gang. Aankomende vrijdag worden daar tweeduizend kaarsjes ontstoken.

'Wij merken dat mensen steeds meer de behoefte hebben om de stilte op te zoeken', zegt Margret Pater van de katholieke kerk. Kerkdeuren moeten open

Het idee voor het evenement ontstond twee jaar geleden. Pater: 'Toen waren wij bezig met de voorbereidingen voor de kerstmarkt, maar de deuren van de kerk waren dicht. Die wilde ik graag open, juist in deze periode.' Vorig jaar zijn vijftienhonderd kaarsjes in de kerk neergezet. 'Dat waren eigenlijk iets te weinig', zegt Pater. 'Daarom gaan wij nu voor tweeduizend, dan krijg je een mooier gevoel.' Waarom?

Maar waarom wordt dit evenement eigenlijk georganiseerd? Pater: 'Mensen vinden de rust en bezinning mooi. Je kunt alles van je af laten glijden. Verdriet en blijdschap, er komen veel emoties bij.' De kaarsjes worden aanstaande vrijdag om 16 uur ontstoken.