Gemeente Groningen wil af van dierenshows

De gemeente Groningen ziet dierenshows in de stad liever verdwijnen. Volgens het stadsbestuur dragen de shows niet bij aan de gezondheid en het welzijn van dieren.

Het college van burgemeester en wethouders kan de shows niet verbieden in Groningen omdat het Rijk de vergunning verleent voor het organiseren van zo'n show.

Ontmoedigingsbeleid

De gemeente wil daarom een ontmoedigingsbeleid gaan opstellen voor het organiseren van dierenshows. Het is nog onduidelijk hoe dat beleid eruit gaat zien.

In Amsterdam wordt ook gewerkt aan zo'n ontmoedigingsbeleid. Daar moeten evenementen met dieren tegelijkertijd een evenementenvergunning hebben, iets wat in Groningen niet verplicht is.

Martini Dogshow

In maart staat Martiniplaza weer in het teken van de jaarlijkse Martini Dogshow. De wethouder wil in gesprek met de directie van Martiniplaza om in de toekomst af te zien van het organiseren van dierenshows. Het stadsbestuur gaat dat gesprek aan nadat Partij van de Dieren daarom heeft gevraagd.

PvdD is blij

'De gemeente is de enige aandeelhouder van Martiniplaza, het valt dus redelijk direct onder ons college', zegt fractievoorzitter Gerjan Kelder.

'Ik zie dat het college het met ons eens is en dat ze dus ook geen dierenshows meer willen hebben. Ik heb wel het idee dat de komende show in maart de laatste grote hondenshow zou kunnen zijn in Martiniplaza.'

De fractievoorzitter begrijpt dat de gemeente de shows niet kan weigeren omdat het Rijk dus de touwtjes in handen heeft.

Lawaaierig

Kelder vindt de dierenshows, zoals de Martini Dogshow, kwalijk omdat ze te druk en lawaaierig zijn voor dieren en omdat er veelal doorgefokte honden zijn.

'Ze zijn vaak zover doorgefokt dat ze bepaalde uiterlijke kenmerken hebben die niet meer gezond zijn voor de hond.'

Andere locaties

De gemeente geeft wel aan dat het niet meer organiseren van shows in Martiniplaza geen einde maakt aan dierenshows binnen de gemeentegrenzen.

'Overigens is een verbod voor alleen de Martiniplaza geen structurele oplossing voor het probleem, aangezien de dierenshows mogelijk uitwijken naar andere locaties.'

Lees ook:

- Honderden honden op de Martini Dogshow