Scheidend burgemeester Klaassen: 'Ik heb het met veel plezier gedaan'

De overlast van veiligelanders in Ter Apel was de grootste bestuurlijke opgave tijdens het burgemeesterschap van Leendert Klaassen in Westerwolde. 'Het begint plotseling een landelijk thema te worden.'

Klaassen (CDA) nam sinds 1 januari 2018 de honneurs in de grensgemeente waar. De gemeente ontstond toen uit een fusie tussen de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Woensdagavond krijgt zijn opvolger, Jaap Velema (D66), de ambtsketen omgehangen.

Niet op de winkel passen

Het was 'bepaald niet' een jaar 'op de winkel passen', beaamt Klaassen. 'Maar dat was ook niet de ambitie, eerlijk gezegd. Het was echt werk, en mooi werk ook nog. Ik heb het met veel plezier gedaan.'

'Ter Apel is bespreekbaar geworden'

Volgens Klaassen is de problematiek rondom veilgelanders in Ter Apel het afgelopen jaar bespreekbaar geworden.

'Je moet de problematiek herkennen, zoals die door inwoners en ondernemers ervaren wordt. Vervolgens moet je het bespreken, en erkennen dat het een probleem ís. Je moet dat niet wegduwen of toedekken.'

Hij vervolgt: 'Doordat we het hebben benoemd, en dat steeds vaker en indringender hebben gedaan, heeft het ook in Den Haag steeds meer aandacht gekregen. Het specifiek benoemen van de groep veiligelanders heeft daarmee geholpen, zeker omdat de problematiek ook elders in Nederland speelt.'

'Herindelen kost geld'

De financieel weinig rooskleurige situatie in Westerwolde noemt Klaassen 'helemaal niet fijn'. 'Tegelijkertijd zie je dat dit in vrijwel alle heringedeelde gemeenten het geval is. Al duurde het wel lang voordat we helder hadden hoe het financieel precies zat.'

Herindelen kost volgens Klaassen geld, al krijg je er als gemeente wel een specifiek budget voor. 'Maar dat is al veel minder geworden dan 29 jaar geleden, toen ik in Zuidhorn burgemeester werd. Die gemeente ontstond toen ook uit een fusie, en destijds waren de budgetten veel en veel ruimer.'

Uiteindelijk levert herindelen volgens Klaassen trouwens wel geld op. 'Je investeert in iets wat op termijn rendement moet opleveren.'

Laatste burgemeesterschap?

Klaassen is inmiddels 68, maar is naar eigen zeggen wel 'vergroeid met het ambt'. Toch vermoedt hij niet binnenkort te worden gepresenteerd als waarnemend burgemeester in de fusiegemeente Westerkwartier.

'Ik woon daar, en meestal is het zo dat een waarnemer van buiten een gemeente komt. Maar er kan zo weer een aanbieding langskomen. En dan begint het misschien ook wel weer te kriebelen. Ik houd mijn oren en ogen open, maar geniet ondertussen ook even van de vrije tijd die er nu aan komt.'

