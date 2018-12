Sietsma blikt terug op rol als NCG: 'Ik vind het lastig om trots te zijn'

Waarnemend NCG Herman Sietsma is toe aan de laatste dag in zijn functie (Foto: Sven Jach / RTV Noord)

Voor Herman Sietsma zit zijn rol als waarnemend Nationaal Coördinator Groningen (NCG) erop. Hij blikt met gemengde gevoelens terug. 'Ik vind het lastig om trots te zijn op werk wat te maken heeft met zo'n groot probleem.'

Bescheiden en beschaamd

'Ik voel me bescheiden en beschaamd eerlijk gezegd als ik voor zalen sta namens een samenleving waarin we zo lang aan de slag zijn om hun problemen op te lossen. We moeten als publieke partij niet trots zijn op onszelf, maar uitvoeren en de burgers perspectief bieden.'

Oei, Groningen, aardbevingen

Sietsma weet het nog goed. Een half jaar geleden werd hij gepolst om tijdelijk Nationaal Coördinator Groningen te worden. 'Dan moet je wel even denken', zegt hij. 'In eerste instantie is het dan: oei, Groningen, aardbevingen, dat is heftig. Zeker als iemand van het portuur van Hans Alders zegt: ik stop ermee.'

Als je probeert om vanuit die kennis tot oplossingen te komen, dan zie je hoe ingewikkeld het vraagstuk is Herman Sietsma-voormalig Nationaal Coördinator Groningen

Discussie

'Tegelijkertijd weet je dat dit moet gebeuren. En ik ben niet iemand die daarvoor wegloopt', zegt Sietsma. 'Ik wist globaal de opgave, maar de complexiteit en indringendheid is toch enorm. Het versterkingsplan ligt er nu, maar er is heel veel discussie geweest in de samenleving en tussen overheden of die aanpak goed was.'

Pittige tijd

De scheidend NCG kijkt terug op 'een pittig half jaar waarin de algemene kaders van de minister toepasbaar zijn geworden voor de uitvoering'. 'Als je probeert om vanuit die kennis tot oplossingen te komen, dan zie je hoe ingewikkeld het vraagstuk is.'

Spelregels

'Hoeveel speelregels er zijn waar je je aan moet houden en hoeveel spelers er zijn die hier iets mee van doen hebben. En ondertussen wacht die burger maar als je niet oplet. En dat moest veranderen.'

Er is op dit moment geen betere methode Herman Sietsma-voormalig Nationaal Coördinator Groningen

Plan van aanpak

Een van de resultaten van Sietsma's rol als NCG is een plan van aanpak. Een plan waar niet iedereen meteen enthousiast op reageerde. 'Er is op dit moment geen betere methode', zegt Sietsma. 'En als toch blijkt dat deze methode niet volledig of juist is, dan is het altijd mogelijk om daarop aanvullingen te maken.'

'Aan de slag, schouders eronder'

Sietsma is sinds 1 december opgevolgd door Peter Spijkerman. De afgelopen weken trokken ze samen op. 'Laat je inspireren door de grote betekenis van je werk', geeft Sietsma hem mee. 'Aan de slag, schouders eronder. Probeer dat alle partijen samen vooruit willen. Dus niet doorpraten, doorpraten, doorpraten tot we alles hebben opgelost, maar nu aan de slag zodat Groningen snel veilig wordt. En daarmee de ereschuld die Nederland naar Groningen heeft, wordt ingelost.'

Meters maken

Ander speerpunt waar Sietsma zich mee bezig heeft gehouden is de veranderende rol van de NCG. 'Onze organisatie staat klaar om als uitvoeringsorganisatie meters te maken', concludeert hij. 'De NCG was een beleidsorganisatie, maar dat gaat er nu vanaf. Ik zeg niet dat alles tot de puntjes in orde is, maar er is een uitgangspositie om meters te maken.'