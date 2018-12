Onderwegens: gespreksonderwerpen voor het kerstdiner

Met de feestdagen is het voor veel families aanleiding om bij elkaar te komen. Lekker eten en drinken, misschien wel met cadeautjes rond de kerstboom. Het klinkt allemaal heel gezellig, maar wat nou als het onderling niet helemaal lekker loopt?

De komende weken gaan Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen elke dag onderwegens op zoek naar alles wat er tijdens de feestdagen leeft en speelt in Groningen.

Margreet Bolwijn is mediator en in haar werk helpt ze mensen met het voorkomen en oplossen van conflicten. 'Als het met de feestdagen uit de hand loopt met familieruzies dan is er meestal al langere tijd iets aan de hand', vertelt Bolwijn.

Voor de feestdagen wordt er aan de bel getrokken

Bolwijn merkt dat er in de periode voor de feestdagen mensen gaan nadenken over de feestdagen en toch wel willen dat een familieconflict opgelost wordt. 'Vanaf oktober dan merk ik dat ik veel mediation verricht bij familieruzies. Dan hopen ze natuurlijk dat het voor de feestdagen weer goed is.'

Oorzaken familieruzies

'De oorzaken voor de familieruzies zijn kinderen die zich achtergesteld voelen door bijvoorbeeld de ouders. Of iemand die ziek geweest is en vindt dat de familie er niet genoeg op bezoek is geweest.'

De no-goes gespreksonderwerpen met de kerst

De kerst houd je gezellig door gevoelige onderwerpen niet te bespreken. 'In de ene familie moet je niet over opa en oma beginnen en in de andere familie zijn gesprekken over de aankomende erfenis gevoelig. Zie je je ouders liever in een kleiner huis wonen. Laat ook dit tijdens het kerstdiner achterwege', vertelt Bolwijn.

Waar je het wel over kunt hebben.

'Gespreksonderwerpen om het kerstdiner wel gezellig te houden zijn de kleinkinderen, buurtroddels en bijvoorbeeld het eten. Juist de luchtigere en veilige onderwerpen zijn goed om een fijne sfeer te houden', aldus Bolwijn.

Extra tips

Naast de gespreksonderwerpen zijn er ook nog een paar andere tips van Bolwijn. 'Verwacht niet te veel, wees realistisch en benader elkaar niet te hard. Een beetje mildheid is op zijn plaats en denk om het drankgebruik.'

