Alternatief voor mislukt aardwarmteproject in gebruik genomen Het warmtenet op het Zerniketerrein in Groningen wordt geopend. (Foto: Gemeente Groningen)

Het warmtenet op het Zerniketerrein in Groningen is woensdag in gebruik genomen. De Hanzehogeschool is de eerste afnemer die is aangesloten.

Het warmtenet is een project van WarmteStad, het samenwerkingsverband van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Miljoenen euro's Oorspronkelijk was het de bedoeling om aardwarmte uit de diepe ondergrond als energiebron te gebruiken. Dat plan sneuvelde nadat het Staatstoezicht op de Mijnen nadrukkelijk had gewaarschuwd voor het aardbevingsrisico. Daardoor schieten gemeente en warmtebedrijf er enkele miljoenen euro's bij in. Restwarmte De bedoeling is nu dat vanaf 2020 de restwarmte van een nieuw datacenter en een biomassacentrale als energiebronnen voor het warmtenet worden gebruikt. Uiteindelijk moeten de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen daarmee duurzaam worden verwarmd, als vervanging van aardgas. Tijdelijke oplossing Het duurt dus nog even voor het zover is. Maar omdat de leidingen al zijn gelegd en de eerste contracten met de beoogde afnemers getekend, moest er een alternatief worden gevonden. Voorlopig moet WarmteStad het doen met een tijdelijke oplossing: warmtekrachtkoppeling (wkk). Hiermee wordt stroom en warmte geproduceerd. De energiebron van deze wkk is... aardgas. Lees ook: - Dit moet je weten over het aardwarmteproject in stad Groningen

