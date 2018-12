Groninger van het Jaar: de nominaties stromen binnen!

Bij RTV Noord zijn nu al 1.700 nominaties binnengekomen voor de titel Groninger van het Jaar 2018. Dat is al meer dan alle nominaties van vorig jaar bij elkaar en nomineren kan nog steeds.

Wat wel opvalt is dat er relatief weinig nominaties uit het Lauwersland en Westerwolde binnenkomen. Slechts 5% van de stemmen komt hier vandaan. Werk aan de winkel dus in deze regio's: nomineren maar!

Veelgenoemde namen

Nieuw is dat we dit jaar ook al een kijkje geven in de namen die veel genoemd worden. Dat doen we door de tien meest genoemde namen tot nu toe te delen.

In willekeurige volgorde zijn dat:

Annemarie Heite

Arjen Lubach

Gerard Hulshof

Hans Nijland

Henk de Jong

Joram Krol

Pieter Smit

Ranomi Kromowidjojo

Sandra Beckerman

Sarel de Jong

Lovende woorden

Eén van de genomineerden is de onlangs overleden Gerard Hulshof, één van de grondleggers van de dance-scene in Groningen. Over hem wordt gezegd:

'Gerard is de persoon die menig Stadjer en student samen wist te brengen, en de Groninger house-scene keihard op de kaart heeft gezet. Helaas heeft hij vroegtijdig het leven moeten verlaten, dit lijkt me een passend eerbetoon aan een legendarische Groninger.'

Henk de Jong zet zich in om bekendheid te genereren voor vitamine B12-tekort. Over hem wordt gezegd: 'Omdat hij zich inzet om b12 tekort meer bekendheid te geven. Het is een ondergeschoven kindje in de zorg en veel patiënten worden niet serieus genomen.'

Ook fotograaf Joram Krol staat in de Top 10. 'Hij weet op pakkende wijze de warmte en kilte van onze samenleving op beeld vast te leggen', aldus

Nomineer ook!

Wil je zelf je nominatie nog doorgeven? Dat kan heel simpel via onze website. Het mag iedereen zijn die je wilt, de persoon hoeft niet in de voorlopige Top 10 te staan.

Nomineren kan nog tot maandagochtend, want om 09:20 uur maken we dan bij Babette op Noord op Radio Noord de drie finalisten bekend.

Er kan daarna nog gestemd worden tot vrijdag 28 december, want in Noord Vandaag om 18:00 uur wordt dan de Groninger van het Jaar bekendgemaakt.

Lees ook:

- Wie is jouw Groninger van het Jaar? Nomineren kan nu!