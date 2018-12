'Stevig' bodemonderzoek naar verdubbeling N33 Appingedam

Een goed bodemonderzoek en een goed overleg met de gemeente Appingedam over de aansluiting met bedrijventerrein Fivelpoort.

Dat zijn de uitkomsten van het Statendebat over de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Een voorstel van de Statenfractie van de VVD om bodemonderzoek goed uit te vieren, kan rekenen op een ruime meerderheid.

Volgens VVD-Statenlid Nico Bakker moet de provincie leren van de problemen rond de Zuidelijke Ringweg.

Ondergrond

'Je zit daar te werken in geen beste ondergrond', stelt hij. 'We hebben geleerd van de aanpak van de Zuidelijke Ringweg, dat je goed moet weten waar je aan begint qua ondergrond, en dat gebeurt nu.'

De aanpak van de N33 is opnieuw besproken in Provinciale Staten, omdat verschillende geledingen uit Appingedam ontevreden zijn over de keuze voor de variant X1, de variant die ontworpen is door een werkgroep uit Tjuchem.

Belangen van Appingedam

In die variant is volgens voorzitter Bert Schonewille van Ondernemers Kontakt Appingedam te weinig ruimte voor de belangen van Appingedam.

Dit is een minder verleidelijke afslag voor onze stad', liet Schonewille onlangs aan de Statenleden weten. 'Bedrijvenpark Fivelpoort is hierdoor een minder goede zichtlocatie.' Ondernemer Abel Banus uit Appingedam gaf aan dat door de keuze voor de X1-variant, bewoners en ondernemers uit Appingedam in de kou werden gezet.

Provinciale Staten proberen door een voorstel van PvdA, CDA, Partij voor het Noorden en de Fractie Katee tegemoet te komen aan die ontevreden geluiden.

Verkeersproblematiek Farmsummerweg

In dat voorstel staat dat gedeputeerde Fleur Gräper de opdracht krijgt om samen met de gemeente Appingedam de verkeersproblematiek rond de Farmsummerweg aan te pakken. Damsters verwachten dat door het afsluiten van de afslag Fivelpoort, de Farmsummerweg overbelast raakt.

Wanneer daarnaast blijkt dat de bodem voor de nieuwe verdubbelde N33 te zwak is, vindt VVD'er Bakker dat de provincie terug moet naar de tekentafel.

'Als de aanpak van de bodemgesteldheid op een gegeven moment tot een enorme kostenoverschrijding leidt, dan zal je goed moeten kijken naar een alternatief tracé. Want we moeten binnen de financiële mogelijkheden blijven die we met elkaar hebben afgesproken.'