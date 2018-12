Hanzehogeschool begint met opleiding tot DNA-analist

De Hanzehogeschool in Groningen heeft een nieuwe masteropleiding waarin studenten leren DNA te analyseren.

Ze worden in de master Data Sciences for Life Sciences opgeleid tot data scientists, waar volgens de hogeschool grote vraag naar is.

DNA wordt belangrijker

De analyse van DNA wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld in de geneeskunde. Als doktoren meer weten over het DNA van de patiënt kunnen ze de behandeling daarop afstemmen. Ook op het gebied van voeding is kennis over DNA nuttig.

Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld nu al 95 procent van het DNA van een aardappel in kaart brengen. Daardoor kunnen ze ook zoeken naar varianten die de oogst vergroten of naar mogelijkheden voor resistentie tegen ziektes of droogte.

Zowel het UMCG als Avebe hebben meegedacht over de inhoud van de opleiding. Ze verzorgen ook een deel van het onderwijs.