Drie jaar cel voor moeder die kind op vliegtuig naar Nigeria zette

Een 38-jarige vrouw uit Groningen die in 2015 haar toen achtjarige zoontje op het vliegtuig naar Nigeria zette, moet drie jaar de cel in. De vrouw werd hiervoor drie jaar geleden al veroordeeld tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De vrouw weigert mee te werken aan de terugkeer van het kind. Omdat ze het kind blijft onttrekken aan het gezag van de vader is ze opnieuw veroordeeld.

De jongen is inmiddels twaalf jaar oud en gaat in Nigeria naar school. De vader en broers, die in Groningen wonen, hebben sinds maart 2015 nagenoeg geen contact met de jongen. De man en vrouw liggen in een vechtscheiding. De van oorsprong Nigeriaanse vrouw vond dat haar kind met gedragsproblemen beter af was bij haar familie in haar geboorteland. Zonder medeweten van de vader zette ze haar kind op het vliegtuig.

Gezag

De 12-jarige jongen kwam kort na zijn geboorte in Nigeria samen met zijn ouders naar Nederland. Tijdens de scheiding kreeg de vader het gezag over het kind. Na de veroordeling moest het kind terug naar de vader. Dit is nog steeds niet gebeurd. Ook krijgt de man geen informatie over zijn kind.

Onverzettelijk

Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar cel. De rechtbank hield rekening met de onverzettelijke houding van de vrouw tijdens haar proces. Zij heeft de mogelijkheid om contact te leggen met haar familie in Nigeria en is in staat de zoon terug te laten keren naar zijn vader. Ze doet dit echter niet.

Om een einde te maken aan deze situatie heeft het Openbaar Ministerie de vrouw nog een voorstel gedaan van strafvermindering, mits ze meewerkt. De vrouw weigert, ze denkt dat iedereen haar persoonlijk dwars wil zitten. De rechter vond daarom een langdurige celstraf een passende straf.