Honderd kerststalletjes in Witte Kerkje: 'Een prachtige ambiance'

In het Witte Kerkje van Grootegast staan kerststalletjes in allerlei soorten en maten. (Foto: RTV Noord)

Ze variëren van groot tot klein en van papier tot hout. Je kunt het zo gek niet opnoemen, of er is een kerststalletje van gemaakt. In het Witte Kerkje van Grootegast zijn er 25 te bewonderen. De expositie trekt veel bekijks.

'Het idee ontstond afgelopen zomer', zegt mede-initiatiefneemster Janneke Gjaltema. 'We houden normaal gesproken altijd één keer per maand een open kerk en het leek ons leuk om in december eens wat groters te organiseren voor een saamhorig dorpsgevoel. Daaruit is dit idee ontstaan', legt ze uit.

'Alles komt perfect samen'

In totaal staan er zo'n honderd kerststallen in de kerk opgesteld. 'Zelf vind ik het stalletje onder de preekstoel het mooiste', vindt Gjaltema. 'De kleuren, de gezichtsuitdrukking van de beeldjes, en het licht. In dit stalletje komt alles perfect samen!'

Vrijdagmiddag zijn de kerststalletjes nog van 15:00 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur te bekijken. Zondag is er in het Witte Kerkje voor het laatst een mogelijkheid om de stalletjes te bekijken. Wat Gjaltema betreft is een bezoek absoluut de moeite waard:

'Het Witte Kerkje is een mooie locatie en we hebben hier met de stalletjes een prachtige ambiance gecreëerd'.